Filosa respuesta de Wanda Nara a quien le recordó su viejo video íntimo

Wanda Nara, con casi 7 millones de seguidores en Instagram, posteó una fotografía dentro de su lujoso auto. En la imagen no solo se puede percibir eso, sino que además sus muy costosas joyas que luce y hasta la cartera, que forma parte de una exclusiva marca de reconocimiento mundial. La foto, que subió a la red social fue tomada mientras estaba recorriendo la avenida Champs-Élysées, en París, Francia. El título que le agregó fue: "Carita de inocente".En cuestión de segundos la publicación se llenó de likes y de comentarios de fanáticos que la resaltaron con palabras dulces. Sin embargo, hubo uno que alertó a propios y extraños. Que hizo enojar a más de uno. El usuario en cuestión hizo referencia a un viejo video de la hermana de Zaira que se había filtrado en el 2008, incluso mucho antes de que se casara con Maxi López, padre de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto.Las palabras de este hombre hicieron que Wanda, luego de leerlo, se tomara un segundo para responderle utilizando el sarcasmo y la ironía. ¿Qué le dijo la persona en cuestión? "Y quién iba a decir que por un pet.. ibas a llegar a dónde estás ahora". El mismo comentario lo replicó en italiano, con la intención de que nadie se quede afuera de lo que quiso decir.Acto seguido, la esposa de Mauro Icardi agarró su teléfono, tal vez algo indignada, pero sin perder la conciencia, posó sus dedos en el teclado, y comentó: "Lo hago todas las noches. ¿Por qué no probás mi suerte, bebé?". A eso le agregó un emoji de un abrazo y otro de un corazón."Buenísimo, excelente tu respuesta", "sos la número uno, así se responde", "innecesario el comentario de esa persona, bien Wanda", "no le des bolilla, hablan de envidia", fueron algunos de los que resaltaron.Lejos de toda esta polémica y de darle mayor trascendencia al cruce, la empresaria sigue con su vida en la capital francesa junto a su familia. Luego de arreglar un contrato millonario de Icardi -es su representante- con el Paris Saint Germain, se quitaron un gran peso de encima. El delantero estaba a préstamo en el PSG y debía volver al Inter de Italia, en el que no dejó un grato recuerdo. Afortunadamente para ellos, pueden seguir de luna de miel en Francia.En las fotografías que habitualmente comparte, se puede observar la vida de ensueño por la que transita. Días atrás, mostró la inmensa pileta cubierta que tiene su casa: "Soñando vacaciones desde la piscina de mi casa". En otra se la pudo ver jugando con Francesca, una de las hijas que tiene con Icardi: "Jugando a las Barbies con mi muñeca preferida".