Karina Jelinek, furiosa con Pampita: "Habla sin chequear"

Cada vez falta menos para el inicio del Cantando 2020 que se producirá el lunes 27 y las polémicas están a la orden del día. Horas atrás, Karina Jelinek expresó su bronca contra Pampita y Barby Franco por el modo en que abordaron la desvinculación de su soñador, Cristian Falcón.



Todo comenzó el domingo cuando el periodista Lío Pecoraro contó en El run run del espectáculo que Jelinek le había enviado un mensaje a Falcón para anunciarle que no sería su partenaire en el certamen.



"Está destrozado porque tenía un sueño y volvía a trabajar después de un tiempo", contó el chimentero y agregó que en una muestra de poca empatía, Karina ya había presentado a su nuevo soñador, Manuel Victoria, en un Instagram Live.



Poco después, la noticia fue abordada en Pampita Online y Barby Franco, una de las panelistas del programa, aseguró que Cristian no se había enterado de su desvinculación por Jelinek, sino por la televisión.



Enojadísima por lo mal parada que la habían dejado, Karina hizo su descargo mediante un mensaje de Whatsapp que Ángel de Brito reprodujo en LAM.



"Pampita me atendió, pero sin turno. Es mentira que el cantante se enteró por la tele. Se lo dije yo y me re entendió. En el programa de Pampita piensan que son las 'angelitas' y hablan sin chequear la información antes", comenzó la ex de Leonardo Fariña.



Y agregó: "Después, Pampita, que me cae bien encima, se enoja con las noticias no chequeadas de ella. Pero no entendió. Es de mala onda informar que mi excantante se enteró por la tele cuando saben que yo misma hablé con él y quedó todo bien. Barby informó eso con seguridad, siendo amiga de Cristian. ¿Él no le contó cómo fue?".



Tras el descargo de Jelinek, Barby Franco habló con el programa de De Brito y explicó: "Yo hablé con él. Él se enteró por la producción. La información la había llevado yo (al programa) y había hablado con Cristian. No sé si ella después lo habrá llamado. La información estaba chequeada".

Fuente: Paparazzi