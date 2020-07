Especialistas de la salud también apuntaron contra la tapa de Caras

Espectáculos Polémica por la tapa de Máxima Zorreguieta y su hija Amalia

"La tapa minimiza un cuadro clínico, la obesidad es un enfermedad crónica, también desde lo psicológico y social", señaló hoy a Télam la psicóloga Marcela Casabella, Coordinadora de la comisión de Salud Mental de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad.Casabella aseguró que la fotografía de la revista de la Editorial Perfil "es violenta respecto de la persona, no se pone el acento en la persona, en su valor personal"."Se la valora desde la imagen de un esquema corporal, no por su recorrido humanamente hablando", sostuvo y agregó que "el obeso debe ceder parte de su identidad para adaptarse a un entorno que es hostil, 'plus size' es una forma de identidad".Según la especialista, "este canje de vida tiene que ver con jugar el juego del otro; es entrar en otro código y no necesariamente en el mío, y por ahí no son reglas que acepto para mí"."Tenemos valores de delgadez distorsionados, somos estrictos en función del parámetro de belleza que manejamos", indicó y añadió que "es muy duro para aquel que tiene sobrepeso sentir que está dentro de la norma".En nuestro país, seis de cada diez personas tienen algún grado de sobrepeso, mientras una de cada cuatro padece obesidad.Ana María Cappelletti, médica especializada en endocrinología y obesidad, directora de posgrados en Obesidad de la Universidad Favaloro, opinó que "mostrar a las personas con sobrepeso u obesidad en actitudes placenteras me parece bien, pero el título no es adecuado porque se está hablando de una persona en función de su talle"."La obesidad no es consecuencia de falta de voluntad de las personas y no se trata simplemente de obligarse a comer menos y moverse más. Es una problemática que tiene múltiples causas y de complejo tratamiento", remarcó Cappelletti.El doctor Pedro Martínez Duartez, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), manifestó que "existen más de 100 componentes que causan esta enfermedad, que incluyen factores genéticos, ambientales, psicológicos, sociales, económicos y políticos".La médica alertó que "desde el momento en que se sufre sobrepeso aumenta el riesgo de que la obesidad se asocie a otras enfermedades".Datos del Inadi muestran que entre las personas que dicen percibirse "estigmatizadas", la obesidad figura como el segundo motivo más frecuente, sólo superada por la pobreza.Sin embargo, entre las denuncias que se realizan en el organismo por discriminación, la obesidad se ubica en el puesto 14º.En relación a esto último, Cappelletti dijo "las personas con obesidad internalizan el estigma, porque además de existir el estigma a nivel social, la discriminación social, las personas con obesidad se autodiscriminan".