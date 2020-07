Las ex de Julián Serrano: El apoyo de Malena Narvay a Oriana Sabatini

Hace una semana, Oriana Sabatini publicó un video en donde se muestra tal cual es. Resaltando los restos de piel en su torso y, según describió, "la poca celulitis" de sus piernas, contó que hace diez años sufre de trastornos alimenticios. Entre las famosas que salieron a aplaudir su valentía se encuentra Malena Narvay, quien al igual que la cantante fue pareja de Julián Serrano.Además, Malena tuvo otro gesto público un poco más sutil, que muchas personas no tardaron en notar. La actriz comenzó a seguir en Instagram a su colega y le puso "me gusta" a la publicación, demostrándole su apoyo.Cuando en junio de 2017 Oriana y Julián pusieron fin a su noviazgo, muchos especularon que Malena era la tercera en discordia. En ese momento ninguno de los tres salió a hacer declaraciones al respecto. Narvay y Serrano no confirmaron su romance hasta marzo de 2018. Hoy, ya separados, la relación entre las mujeres parece ser de buena onda y con ningún tipo de rencor de por medio.