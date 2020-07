Prominente escote y pregunta: "¿Por qué dicen que las rubias son tontas?

En Instagram, la esposa de Mauro Icardi posó con ropa deportiva y puso su mano derecha sobre sus pechos, posando como si quisiera comunicar su enojo, y en el pie de su posteo escribió: "¿Por qué dicen que las rubias son tontas?".La publicación cosechó miles de "me gusta" en cuestión de pocos minutos, y en los comentarios de la misma también hubo decenas de réplicas a favor de su mensaje, aunque no faltaron los usuarios que la criticaron por su accionar.Si bien Wanda Nara ha protagonizado recordadas polémicas a lo largo de su extensa trayectoria en los medios y la farándula local, ha sabido manejarse muy bien con respecto a su carrera profesional como empresaria.La exesposa de Maxi López no solo ha sido cara de importantes marcas internacionales y panelista en la televisión italiana, sino también que ha sido fundamental para Icardi, ya que es su representante y ha concretado, por ejemplo, un importante contrato para él en su actual equipo, el París Saint-Germain de Francia.Una de las personas que reaccionó al posteo de la rubia fue su hermana, Zaira Nara, quien no pertenece a su "bando", debido a que es morocha. "¿Quién dijo esa barbaridad?", preguntó la conductora de televisión.