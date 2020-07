Polémica por la tapa de Máxima Zorreguieta y su hija Amalia

La última tapa de la revista Caras, que tiene como protagonista a la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta (49), junto a su hija mayor, Amalia (16), cosechó una enorme cantidad de críticas y mensajes de repudio por el polémico título elegido para atraer la atención de sus lectores.Es que al lado de una imagen en la que se ve a la reina consorte de los Países Bajos caminando junto a su primogénita, dice: "La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look 'Plus Size'".En tanto, en la bajada, se puede leer: "La heredera al trono, víctima de bullyng (sic), enfrenta las críticas con fortaleza y el incondicional apoyo de sus padres. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de 'mujer real'"."Es una manera fina de decirle gorda, un horror. La palabra 'plus size' (talle grande) en vez de gorda es tremendo", opinó Yanina Latorre (51) en Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11)."Hay que empezar a hablar de la gente y los valores que tienen no si es gorda o flaca", añadió por su parte Fernanda Iglesias (52), visiblemente indignada, al aire de ese mismo programa."Caras, qué revista de mier. . . . No luce con orgullo su look 'plus size'. Es así, se viste y le sacan una foto. Punto. Ustedes ponen el título horrible. . .", comentó una usuaria de Twitter junto a la portada en cuestión."¿Qué onda los salames de la revista Caras hablando (sobre) si una persona 'luce plus size' o no. . . ¿Quiénes son? ¿Jueces de talles? ¿Nada más importante tenés para contar en la tapa? O sea, ¿la piba no estudia nada? ¿Del talle tenés que hablar? Editores ciegos", agregó otra mujer, visiblemente indignada."Qué vergüenza la tapa de la revista Caras. ¡¡En serio!! ¡¡¡Qué vergüenza!!!", "La revista Caras es la Biblia de los descerebrados", "Ella, heredera al trono de un país desarrollado. Caras, una revista de mierda que nadie lee capaz por estas tapas ¿no?", y "Totalmente ofensivo el título y más, tratándose de una adolescente", fueron otras de las repercusiones de esa publicación.