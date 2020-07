La novia del Mago Sin dientes fue hallada muerta en su departamento

Este martes, Ana María Patricelli fue encontrada muerta en su departamento de la calle Gelly, en el barrio porteño de Palermo. Sofía Antonella Jassimanolis, una de sus hijas, de 18 años, fue quien, acompañada por la empleada doméstica -a quien le había ido a abrir la puerta- entró a la habitación de la mujer y la halló sin vida a su madre, con "una bolsa negra en la cabeza, pastillas y alcohol". El SAME llegó al lugar tras el llamado que realizaron, y constataron el fallecimiento de Ana María Patricelli.



La Fiscalía en lo Criminal y Correcional Número 43, atendido por la fiscal Silvana Russi, abrió una investigación por muerte dudosa, dispuso el secuestro de objetos y la autopsia correspondiente.



A fines de noviembre de 2019, la novia del Mago Sin Dientes denunció el robo "de todos sus ahorros" en su departamento que ocurrió durante un viaje de urgencia que ella y Pablo Cabaleiro hicieron a Uruguay. Según explicó, la empleada que tenía en ese momento le contó que le habían robado bajo la modalidad de "robo del tío".



"Me llamó llorando de tal manera que era imposible entenderla. Me dijo que me quería explicar que, supuestamente, una prima mía llamó al teléfono de línea de mi casa y le dijo que yo estaba retenida en Uruguay con un problema de la AFIP", detalló, además de contar que la empleada no tenía conocimiento de la caja fuerte (de un metro por ochenta centímetros) que ella poseía en su placard.



Patricelli contó que la mujer usó dos bolsas de consorcio y un vestido rojo para disimular el bulto, que después le entregó a un hombre. "Las cámaras del edificio la grabaron bajando por el ascensor. Después llevó la caja fuerte hasta la cortada de Gelly y volvió a entrar como si nada. Yo no puedo acusar a nadie, pero no me cierra porque no es una persona que se pueda guiar por un cuento del tío", sostuvo la empresaria deslizando su duda sobre la versión de su empleada.

Fuente: Exitoína