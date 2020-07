Calu Rivero se mostró totalmente desnuda con amigas en la playa

"Oda a la alegría de vivir", fue la frase que eligió Calu Rivero para describir su última publicación en las redes sociales que fue furor entre los usuarios. La actriz compartió un peculiar posteo en el que se la puede ver completamente desnuda y bailando en la playa.La DJ atraviesa la pandemia de coronavirus en Nueva York y pese a las recomendaciones de cuarentena y distanciamiento social aprovecha su tiempo libre para protagonizar sesiones de fotos en la costa junto a sus amigos.En las últimas horas, subió a su cuenta oficial de Instagram una particular imagen donde se mostró sin ropa acompañada de otras tres mujeres a orillas del mar en la costa de Rockaways, una península de la ciudad. Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación que recibió miles de "me gusta".El nombre de la actriz de "Dulce Amor" se volvió tendencia en Twitter por la cantidad de menciones que recibió por tan particular práctica."Dignity", como le gusta ser llamada, explicó a través de las historias que la escena fotografiada buscó imitar el reconocido cuadro "La Danza" del pintor francés Henri Matisse. Además escribió: "Mujer libre".