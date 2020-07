Tras sus fotos cazando, Victoria Vannucci se volvió proteccionista de animales

Hace más de tres años Victoria Vannucci (36) tuvo que radicarse fuera del país tras hacerse públicas una serie de fotos cazando animales salvajes en un safari en África que generaron indignación. Divorciada de Matías Garfunkel y radicada en Estados Unidos, la exmodelo que ahora elige llamarse Vick Vannucci decidió comenzar de cero e hizo un radical cambio: se volvió vegana, proteccionista de animales y es dueña de un restaurante en San Diego al que llamó Pachamama."Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta de que era hora de un cambio serio", aseguró Victoria en Mágazine Locale, un sitio de california. "Cometí mis equivocaciones en el camino, incluidas elecciones de las que no estoy orgullosa porque ignoraba la realidad de lo que está ocurriendo con la Tierra", argumentó.Su restaurante ganó varios premios y a través de él busca inspirar a un consumo más consciente: "Me di cuenta en ese momento que no solo le estaba dando comida. Estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que proviene de la Tierra", aseveró en Pacific San Diego en una entrevista donde hizo una producción de fotos en una enorme huerta."Es vital que tomemos conciencia de cómo cultivamos y preparamos nuestros alimentos. Me llevó bastante tiempo comprender la verdadera importancia de estas cosas y cómo yo también debo convertirme en un administrador en este mundo, para ayudar a cuidar a otros seres vivos y nuestro planeta en el proceso. Y me di cuenta de que debo reconocer mis propios errores y rectificarlos", señaló, aludiendo a la polémica que la puso en el ojo de la tormenta junto a quien era su marido hace tres años."Pachamama está para proporcionar alimentos saludables, hechos con amor y respeto por cada ingrediente y cuidando el viaje que los lleva de la granja a la mesa, comenzando con el suelo en el que se los cosecha", finalizó Victoria Vannucci, sobre su nueva vida.