Escándalo: Jelinek echó a su soñador del "Cantando" por un insólito motivo

Todavía el "Cantando 2020" no comenzó en la pantalla chica pero ya consiguió tener sus propios escándalos. A pocas semanas para eldebut, Karina Jelinek tomó una rotunda decisión con su soñador: lo echó.



"Escándalo en el "Cantando 2020"' que involucra a una figura y a su soñador. Karina Jelinek echó a su soñador", anunciaron este domingo por la tarde en " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Lio Pecoraro y Fer Piaggio en Crónica.



"Esta persona, Cristian Fontan, es la persona que la Flia había convocado para que sea el soñador de Karina Jelinek. Cristian está destrozado porque tenía un sueño y volvía a trabajar después de un tiempo. El lunes tuvo una reunión vía Zoom para ver cómo venía la historia en lo legal. Fue la propia Karina quien lo sacó", indicaron en el ciclo de chimentos.



Como si fuera poco, la mediática presentó a su nuevo soñador a través de un Instagram Live sin que todavía le anunciaran la decisión oficial a su exacompañante por parte de la producción. " Se encargó de presentar públicamente a su nuevo soñador, a Manuel Victoria", informaron.



Por su parte, Pecoraro leyó el mensaje que Karina le habría mandando a Fontán para anunciarle su accionar. Al respecto advirtió: "Cris, como estás, la verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. No me siento cómoda con la diferencia de voz. Quiero pedir a alguien que cante en mi mismo tono; necesito alguien que sea amolde".



"No es algo personal, no sé cómo decirte esto. Te juro que sos divino y no tengo nada en contra de vos. Pero necesito sentirme segura. Me siento re mal y di mil vueltas", concluyó.

Fuente: Diario Show