Pamela David reveló qué provocó la cuarentena en su relación con Daniel Vila

Pamela David se dedica durante estos meses de aislamiento en la realización de entrevistas por Instagram con profesionales de distintas ramas.



En una de esas transmisiones con Alejandra Stamateas, una escritora, socióloga y teóloga, surgió un malentendido. Resulta que algunos medios tomaron con una intención errónea una pregunta: "Cuando convivimos con personas que no festejan nuestros logros, se ríen de lo que hacemos, menosprecian, humillan, maltratan, ¿cómo hacemos para que todo eso no cale en nuestra autoestima? ¿Cómo hacer para salir?".



De esa consulta, que evidentemente se relaciona con las problemáticas que padecen miles de mujeres, algunos rumorearon que significaría una posibilidad de crisis de pareja con Daniel Vila.



Sin embargo, la morocha fue tajante: "No suelo desmentir huevadas, así que esta no va a ser la excepción. No necesito desmentir algo que no pasó. No sé, no lo hago nunca, no lo voy a hacer ahora".



A la hora de aclarar el origen de la confusión, David detalló: "Por lo que leí en un título un medio, que después lo levantaron los grandes, se hizo un tema. Le hice una pregunta a Stamateas y lo tomaron como algo personal, yo no pudo hacer nada por la inferencia de los demás. Vaya a saber qué le pasa al que escribió la nota con su vida personal que se preocupa por la mía, no es verdad nada".



De esta manera, Pamela le corroboró a la revista Paparazzi que el lazo sentimental con Vila continúa en excelentes condiciones, incluso con un robustecimiento por el aislamiento: "Estamos mejor que nunca, la cuarentena nos unió, no nada. Te estoy aclarando lo que no quiero aclarar".