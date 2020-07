Murió Marcos Gastaldi, el ex marido de Marcela Tinayre

Marcos Gastaldi?, esposo de Marcela Tinayre, murió este domingo a los 69 años, tras luchar desde hace un tiempo contra el mal de Parkinson, según confirmó la familia a Clarín.



Si bien el ex empresario y banquero había sido diagnosticado en 2019, en las últimas horas su situación se había agravado y debió ser internado. El pasado viernes, Marcela Tinayre posteó en Instagram varias fotos familiares acompañadas de mensajes de aliento, dando a entender que su esposo estaba atravesando un momento crítico.



No se sabe con certeza cuándo empezó el deterioro de Gastaldi producto de ese trastorno neurológico. Pero hace un año, su hija Valeria -cantante de Bandana- fue una de las primeras que había hablado públicamente de la enfermedad de su padre.



"Lo que tiene mi papá lo sabe mucha gente del medio y les agradezco que no lo hayan dicho. Es una enfermedad súper delicada y súper cruel con la que empezás a perder a una persona de a poco", contó en Los Angeles de la Mañana (El Trece) en junio del año pasado.



Gastaldi empezó a aparecer en los medios vinculados a la farándula tras conocer a Marcela Tinayre en 1997. La hija de Mirtha Legrand ya tenía a sus hijos Juana y Nacho, fruto de su relación con Ignacio Viale. Él, por su parte, ya tenía cuatro hijos, entre ellos, Valeria.



Se casaron en Miami en el año 2000. En agosto del año siguiente nació Rocco, el único hijo de la pareja. A pesar de esa relación, ambos cultivaron un perfil bajo a través de los años.



Pero Gastaldi había sido noticia por un escándalo económico-político. Gastaldi era uno de los titulares del banco Extrader, una entidad financiera que fue liquidada por el Banco Central de la República Argentina el 27 de enero de 1995 y en la que tenían depósitos conocidas figuras de la política, el deporte y la farándula desde el comienzo de la convertibilidad.



Por esa causa penal que investigó supuestas "estafas reiteradas", Gastaldi estuvo detenido con prisión preventiva en el penal de Ezeiza -antes, estuvo 8 días prófugo-, y fue embargado por 20 millones de pesos. Fue liberado antes de cumplir un mes de prisión, después de pagar la fianza. Tanto Tinayre como Juana Viale lo visitaron en esos días de cárcel. En el 2009 fue sobreseído por inexistencia de delito.



Ésa fue una de las tantas crisis que atravesó el matrimonio que mantuvo con Tinayre. Otra de ellas sucedió en 2011, cuando en un 'impasse' de la pareja, el empresario se vinculó sentimentalmente con la arquitecta Sol Santamarina (24 años menor que él), y con quien tuvo una hija extramatrimonial, Francesca. A pesar de muchos contratiempos e idas y vueltas, Tinayre siguió sosteniendo su matrimonio hasta los últimos días. Aunque ya no convivían, la conductora cuidaba de su salud.



El pasado febrero, Tinayre hablaba por primera vez de la enfermedad de su marido: "Tiene la enfermedad de Parkinson, y a pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho".