Acusaron a Barby Silenzi de violar la cuarentena tras festejar un cumpleaños

"Hoy es un día muy especial. Es el cumple número cinco de mi princesa mayor. Hijita hermosa, gracias por ser todo para mí, mi compañera fiel. Te amo con todo mi corazón. Gracias por convertirme en mamá y enseñarme tanto. Sos el sol de mi vida", escribió el viernes pasado Barby Silenzi en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos en las que se la veía junto a Elena, la pequeña que tuvo con el ex Gran Hermano Francisco Delgado.La bailarina, actualmente en pareja con Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, fue mamá nuevamente el pasado 1 de junio, cuando llegó al mundo Abril. Y se encuentra cumpliendo con el aislamiento social obligatorio en su casa de Berazategui, junto al cantante y sus dos niñas. Algunos días, también se suman al grupo Sol y Alma, las hijas que el intérprete de Amor Clandestino tuvo como fruto de su relación con Karina La Princesita Tejeda y Valeria Aquino, respectivamente. Pero nadie más. O, por lo menos, eso se suponía.Llamó a atención que en la tarde de ese mismo día y mientras el presidente, Alberto Fernández, anunciaba la apertura paulatina de algunas actividades pero sin habilitar las reuniones sociales, Barby publicara una serie de fotos del festejo de cumpleaños de su hija, en las que se la veía rodeada de varios amiguitos de su edad."Feliz cumple princesa de mi vida. Te amo y deseo que siempre seas muy feliz", escribió la bailarina junto a las fotos, en las que aprovechó para agradecer los canjes de la torta y de los globos que utilizaron para la celebración. Ella, definitivamente, estaba contenta de haber podido alegrar el día de su hija. Pero sus dos millones y medio de seguidores no pudieron dejar de preguntarse: ¿rompió la cuarentena?.Frente a la gran cantidad de mensajes que le dejaron remarcando su irresponsabilidad por exponer a las criaturas a un posible contagio de COVID-19, Barby tomó la decisión de cerrar los comentarios de la publicación. Y evitó hacer cualquier tipo de aclaración sobre el hecho en cuestión. Por el contrario, antes de terminar la jornada se limitó a subir una publicación en la que mostraba su silueta, acompañada por un "hasta mañana" y un beso. E hizo de cuenta como si nada hubiera pasado.El Polaco, en tanto, se entretuvo compartiendo un vivo que realizó con su hija mayor y la madre de ella, en la que los tres se divirtieron cantando. Y muchos destacaron la buena onda que tiene hoy con su ex, después de una conflictiva separación cargada de sospechas de infidelidad. El posteo, además, se ganó un like de Gianinna Maradona, quien en su momento también estuvo enfrentada a Karina por su relación con Sergio El Kun Agüero, el padre de su hijo Benjamín. Pero quedó claro que todos esos problemas quedaron en el pasado y que, hoy, entre todos ellos reina la armonía.Cabe señalar que, en la actualidad, El Polaco también pudo restablecer la relación con la madre de Alma, quien en su momento lo había denunciado por violencia de género y lo había demandado judicialmente por incumplimiento de la cuota alimentaria. Así que, por estos días, el cantante puede jactarse de haber podido ensamblar una familia en la que sus tres hijas, la hija mayor de Barby y sus ex, confluyen felices.