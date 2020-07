Arjona compartió el tema que dedicó a joven fan argentina que murió de cáncer

"Todo nació una tarde con una sorpresa. Verónica soñaba con el encuentro y Ricardo terminó soñando con la luz que emanaba de ella. Cuando se despidió con la luz de un abril, no todo terminó. Quedó esta canción para su memoria", indicó Arjona.La historia entre el músico y su seguidora se remonta a 2017, cuando el artista se encontraba de visita en el país en el marco de su gira Circo Soledad. En ese momento, Arjona tuvo su primer gesto con esta seguidora de 12 años que padecía de la enfermedad del Sarcoma de Ewing. Como la niña no pudo en ese momento cumplir su anhelo de ir a verlo en vivo en el show que brindó en el Estadio Tortuguitas Arena, el guatemalteco decidió sorprenderla.Después de ver un video que fue viralizado rápidamente en las redes sociales, en el que la joven interpretaba un tema de él y contaba que quería conocerlo. "Hola soy Verónica Luque y tengo 12 años. Seguramente muchos de ustedes ya saben que me gusta Ricardo Arjona. Hice este vídeo con las ganas de poder llegar a él así que les pido me ayuden a difundir", decía la fan antes de interpretar uno de los hits de su ídolo.A continuación, vino la sorpresa. El cantante fue a visitarla a su casa y hasta llegaron a cantar a dúo el tema "Nada es como tú", lo que se convirtió en un momento inolvidable para Verónica. Este encuentro con la joven argentina también marcó al músico, quien compuso una emotiva letra para su canción, la cual compartió hoy con un video en las redes sociales."Tanta luz y a oscuras, tanta gracia llora, la fe tiene dudas porque Dios la ignora, con su pelo a rape, luchó con la suerte, de que no se escape la vida y la muerte. Ella baila sola esperando el fin, bajo una farola sobre el adoquín", es una estrofa que forma parte de la impactante melodía dedicada a la pequeña luchadora.