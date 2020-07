Noelia Pompa se animó a un topless playero: "Mi alma esta hecha de olor a mar"

Por qué Noelia Pompa se alejó de los medios y se refugió en el exterior



Noelia Pompa irrumpió en los medios de comunicación y llegó a codearse con las principales figuras del espectáculos, además de ganar el Bailando junto a Hernán Piquín. Sin embargo de forma repentina se alejó de los focos y se radicó en España para continuar su vida allí.Lejos de abandonar su profesión, la bailarina y actriz continuó participando en diversos proyectos, incluso le doy una oportunidad al amor con David, con quien convive hace tres años.En su cuenta de Instagram, Noelia Pompa tiene casi 50 mil seguidores con quienes comparte diversas imágenes de forma esporádica. En su último posteo, la artista se animó a un topless en la playa y en el epígrafe de la foto añadió un mensaje: "MAR, la mitad de mi alma esta hecha de olor a mar...".Pese a que Noelia Pompa mantuvo charlas para incorporarse al Bailando 2020, no se encuentra dentro de las figuras ya confirmadas por la producción y a raíz de la pandemia, es poco probable que pueda regresar al certamen.Semanas atrás, la artista dialogó con Los Ángeles de la Mañana donde contó las razones de su alejamiento repentino de los medios de comunicación."La estaba pasando mal con fobias y mucha presión. Salió la posibilidad de viajar y lo hice por mi salud. También me costaba hablarlo. Vine un poco en la búsqueda, me agarró como una crisis existencial. A veces necesitás tocar fondo", se sinceró la actriz.