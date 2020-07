Malaspina sobre Sol Pérez: "Si le molestó algo, me lo podría venir a decir"

Hace un mes, Romina Malaspina estuvo en boca de todos después de mostrarse con transparencias en el noticiero de Canal 26. La ex Gran Hermano fue criticada por la elección de su vestuario. Sol Pérez, que también trabaja en esa señal, también cuestionó el look.



Este jueves, Malaspina dio un móvil con Intrusos y contó cómo se tomó los dichos de su colega. "Siempre tuve la mejor con todos en el canal. Si le molestó algo, me lo podría venir a decir y no salir con un tuit a decir 'no me metan en la misma bolsa'", afirmó.



La figura de Canal 26 trató de poner paños fríos a su cruce con la rubia. "Igual es su forma de pensar, su forma de ver las cosas y no me voy a meter en eso", sostuvo.



Por último, Malaspina se arrepintió de la elección de su atuendo. "Yo sabía que tenía transparencias, pero no pensé que iba a verse así en cámara. Cuando lo vi al aire me di cuenta de que fue mucho", concluyó.