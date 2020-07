A Carla Pereyra la criticaron por su delgadez y ella replicó

Carla Pereyra, la esposa de Cholo Simeone, está en Ibiza, España, con sus mejores amigas. Muy feliz, compartió una foto y un video con una de sus compañeras de viaje.Se las puede ver en traje de baño, navegando y riendo. A Carla, luciendo una bikini celeste y unos anteojos de sol, posando con seguridad y el cabello al viento."Ibiza con amigas es siempre más top", expresó la pareja de Cholo.Un usuario se tomó el atrevimiento de opinar sobre su figura y le dejó una comentario que la hirió: "Qué delgadez. Con unos kilitos ganarías mucho".Carla no dudó en hacerle frente y reconoció que ella también se ve delgada, pero que la angustia que constantemente se lo digan. "Yo también lo veo. Pero no es necesario que me lo digan a cada rato. Nadie sabe lo que hay detrás de una foto", sentenció.