Carlos Menem se volverá a casar con Zulema Yoma

El ex presidente Carlos Menem volverá a casarse con su ex pareja Zulema Yoma, luego de haberse divorciado de manera escandalosa en 1991, justo cuando el ahora senador riojano era el mandatario nacional.



La confirmación la dio a conocer el abogado Mauricio D´Alessandro en el canal América.



Ambos se habían casado el 7 de septiembre de 1966 y ahora volverán a concretar una boda, ya que en 2016 se reconciliaron.



La pareja tuvo dos hijos, Carlitos Menem, quien falleció el 15 de marzo de 1995, a los 26 años, cuando el helicóptero que manejaba se precipitó a tierra en la localidad bonaerense de Ramallo, y Zulema María Eva Menem, quien tras la separación de sus padres pasó a ser la Primera Dama del jefe de Estado.



Yoma estuvo enfrentada a su ex marido durante varios años y lo llegó a responsabilizar por el fallecimiento de su hijo, ya que ella hablaba de un asesinato.



El tiempo fue pasando y gracias a Zulemita, Yoma (77 años) y Menem (90) se fueron acercando y compartieron muchos momentos familiares con los nietos.



El ex presidente atraviesa un momento delicado de salud y que fue nuevamente hospitalizado este jueves a la mañana en el Sanatorio Los Arcos.



El ex mandatario nacional se casó en 2001 con la ex modelo y conductora chilena Cecilia Bolocco, pero en 2007 se divorciaron, más allá que antes tuvieron un hijo: Máximo Menem.



Menem es ex presidente y senador en ejercicio por lo que, de casarse, sus pensiones pasarían a Zulema Yoma, más allá que el entorno aclaró que este casamiento no tiene nada que ver con cuestiones económicas.