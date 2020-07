Calamaro: "Queen es el grupo más inflado de la historia"

Andrés Calamaro arremetió contra el creciente fervor que se vive sobre Queen y aseguró que "es el grupo más inflado de la historia".



"Existiendo Bowie. . . Costello. . . Van Morrison. . . The Faces, The Clash. . . Ian Dury. . . Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen", sostuvo El Salmón en su cuenta de Twitter, a lo que sumó una serie de reflexiones junto a sus seguidores.



Al respecto, Calamaro sostuvo que "hay bandas con tres discos buenos que son mucho más importantes; algunas en Argentina", como, en su opinión, Invisible, Sui Generis, Polifemo, Almafuerte, Aníbal Troilo, Tránsito Coccomarola, Roberto Goyeneche, Hermética, Pescado Rabioso y Mercedes Sosa, a los que consideró "más importantes que la reina (sic)".



De todas formas y "para no ofender a nadie" aclaró que a él le gusta Queen, tiene dos discos del conjunto liderado por Freddy Mercury, a la que considera "una de las cien bandas más grandes del Reino Unido".



"Obvio que Queen son mucho más importantes, talentosos y trascendentes que yo, que soy un peón en la estancia del rock, un marginal cantando en un idioma que no es el inglés. Es una opinión profesional, nada más", dijo el ex Abuelos de la Nada.



Ya subido al caballo de su verborragia, también sugirió que Pink Floyd "están un poco inflados" y que Red Hot Chili Peppers le caen "genial pero son una banda horrible".



"Espero no escuchar un disco entero de Foo Fighters en mi vida", fustigó desde la red social.



Y como final a su alocución virtual en la red social del pajarito, fustigó los conciertos en estadios: "Son la pesadilla del rock". (Télam)