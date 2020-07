Eduardo Feinmann fue a la Justicia: "Quieren instalar que soy un violador"

Eduardo Feinmann se defendió de una demanda por violencia de género e hizo una denuncia que se sumó a la hecha días atrás en su programa de A24, cuando dijo que lo estaban acusando falsamente de cometer varios delitos. En esta oportunidad, el periodista aseguró que hay dos personas que quieren instalar que él es un abusador sexual.



"La semana pasada había adelantado que estaba siendo objeto de amenazas y extorsiones. Por supuesto ya había realizado la denuncia que corresponde en la provincia de Tucumán", advirtió el conductor de televisión a través de su cuenta de Twitter, compartiendo la imagen de la demanda por amenazas, extorsión, calumnias e injurias que realizó ante el Poder Judicial de ese distrito.



"La semana pasada avisé: soy objeto de extorsiones y amenazas desde hace ya 15 o 20 días. Son por parte de un grupo de personas con distintos ataques y escraches a mí y a mi familia. Sufro hostigamiento de una de las integrantes de la banda y un periodista de un diario digital", sostuvo la figura de A24 y Radio Rivadavia.



"Gente con varias causas judiciales por extorsión y amenazas en esa provincia, queriendo instalar en las redes que soy abusador y violador", comunicó.



La semana pasada, el presentador de televisión y radio había vinculado estas acusaciones contra él a allegados del exgobernador tucumano José Alperovich. "Yo les digo no lo van a lograr, si es conmigo, la verdad no lo van a lograr. Intentan amedrentarme para que me calle la boca y no critique más, para tratar de domesticarme, para tratar de convertirme en un esclavo, no lo van a lograr", declaró en aquel entonces Feinmann, expresando bronca además por lo que él considera avasallamientos contra la libertad de expresión.



La denuncia por violencia de género que hicieron contra el conductor de TV fue presentada el pasado 8 de julio por una mujer de 41 años cuyo vínculo con el periodista se habría iniciado a través de la red social Facebook a fines del año del pasado. Según explica la acusación, ellos mantuvieron comunicaciones telefónicas en tono cordial, para luego pasar a tener charlas de contenido sexual.



"Incluso habrían realizado videollamadas en las que Feinmann mantuviera conductas inadecuadas, según la percepción de la entrevistada, que le generaran incomodidad; por lo que posteriormente decidiera registrarlo, grabando dichas videos-llamadas. No obstante ello, la relación entre ambos habría continuado, incluso habrían acordado que ella viajaría a Buenos Aires para que pudieran encontrarse. En este contexto, Feinmann habría oscilado entre una actitud amorosa y una actitud agresiva en las que la entrevistada refiere haber recibido insultos y ofensas de todo tipo, incluso menciona que éste sostendría en general cierta aversión al género femenino. Agrega que algunos encuentros habrían estado atravesados por episodios de abuso sexual, sintiéndose la entrevistada avasallada, "usada", humillada y manipulada constantemente; considerando además que Feinmann ante sus reclamos solía pedirle disculpas, generándole confusión", reza la demanda.

Fuente: Exitoína