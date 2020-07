Sorpresivo anuncio de Ivana Nadal: "A fin de año me voy del país"

Desde que comenzó la cuarentena, Ivana Nadal se propuso combinar cuestiones que tiene que ver con la actividad física con mensajes profundos y cargados de reflexiones. Si bien los mensajes positivos están a la orden del día, también hay de los otros, de los que no quiere escuchar.En esta oportunidad brindó ciertas recomendaciones que no fueron bien recibidas; le sugirió a las personas que están atravesando una situación económica compleja que escuchen música y hagan ejercicios físicos. "Si andas sin un mango y tenés ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitas es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien", comenzó.A continuación, agregando una serie de videos, prosiguió: "Acordate siempre que no le debes nada a nadie y que tu vida es tuya. Vivila a tu manera. ¡Pero vivila! No desperdicies tus energías y tu tiempo en malas energías, en lugares oscuros, en tener los ojos abiertos y el corazón cerrado. Dejá entrar el amor, vos podes ser feliz. ¡No vas a fracasar! Hacelo, movete para ser feliz".Por supuesto, las personas que no pueden salir a trabajar por la pandemia y que ella mandó a escuchar música, no tardaron en contestarle. Esos que ven como la economía los apremia y los ponen contra la espada y la pared, no se quedaron callados. Ivana se tomó su tiempo para contestarles: "No entiendo este medio ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con maltrato y violencia".Casi sobre el final, manifestó su deseo de irse de Argentina y buscar nuevos rumbos y reinventarse. "Los abrazos en sus procesos, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año. Igualmente les deseo que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Entiendo que hay personas que no están preparadas para procesarlo".Por último, habló de empatía, uno de los temas recurrentes en sus relatos. "La gente que critica es esa, la que no siente empatía por mí. Son almas a las que le falta evolución, los abrazo y los acompaño, con herramientas, porque consejos no le doy a nadie".