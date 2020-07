Romina Malaspina: "La cuarentena me puso un poco más caderona"

Espectáculos Romina Malaspina mostró su nuevo departamento con una imponente vista

Su osado look para conducir un noticiero, provocó que Romina Malaspina se convierta en una de las "chicas del momento", pero ella no está exenta del contexto que vive gran parte de la sociedad a raíz de la pandemia y el aislamiento, y a través de una foto sexy mostró cómo afectó la cuarentena a su cuerpo.Analizando el paisaje que le mostraba el ventanal detrás de ella, escribió en su posteo una descripción y reflexionó sobre su figura, asegurando que debido al encierro estuvo comiendo un poco más. "Día gris. La cuarentena me puso un poco más caderona", indicó.La publicación también estuvo acompañada por varios emojis de comida, como por ejemplo, un chocolate y una torta.