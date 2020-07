Jimena Barón publicó dos fotos y sus seguidores se preocuparon por la delgadez

En medio de fuertes rumores de reconciliación con Daniel Osvaldo, Jimena Barón sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al no realizar posteos en los últimos días. Luego de mostrarse súper compinche con su ex en la casa del futbolista, a donde se mudó con Morrison para pasar la cuarentena, su ausencia en Instagram generó muchas especulaciones.Finalmente, el lunes al mediodía Barón volvió a Instagram publicando dos fotos y escribió: "Les dejo esta última más bonita".Las imágenes, donde posa mostrando su abdomen, despertaron preocupación entre sus seguidores debido a que se la ve muy delgada: "¿Ay no será mucho? Me da impresión. Sos muy linda pero qué impresión lo flaquita que estás. Comé Mabel, dejá de escabiar. Lomazo pero no sé si es la foto pero me dio un poquito de impresión. Por primera vez amé mis rollitos. Mostrar la delgadez extrema, ¿qué sentido tiene? . Sos hermosa. La oda a la delgadez extrema ya fue. Me preocupa cada vez que alguien se vuelve huesos. Cuidate y a estar fuerte, literal. Estas muy flaca, mal", fueron algunos de ellos.