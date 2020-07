Bolocco se casa por tercera vez: Esta vez lo hará con un magnate de los medios

La ex esposa de Carlos Saúl Menem, Cecilia Bolocco, se casará por tercera vez. Será con José Patricio Daire, magnate de los medios de comunicación chilenos. La pareja se conoció en 2016 y él fue el gran sostén de Bolocco cuando su hijo Máximo tuvo un grave problema de salud y debió ser operado por un tumor en la cabeza .



Maxi Fuentes, relacionista público chileno, dio algunos detalles en Intrusos , el ciclo de América que conduce Jorge Rial. "Hace 33 años que Cecilia fue elegida Miss Universo. Para los chilenos es la diva de todas las divas, como Susana Giménez para los argentinos. Cada vez que hace algo, los medios chilenos se revolucionan. Tuvo muchos escándalos, una vida mediática y tuvo una relación polémica con la dictadura cuando fue Miss Universo, y apoyó el gobierno de Augusto Pinochet. Aquí es amada porque es sinónimo del buen gusto, el buen vestir, marca tendencia. Según me contaron personas de su círculo íntimo, hace mucho que no se sentía tan feliz, y espera que sea el hombre de su vida. Porque ha tenido muy mala suerte con relaciones tormentosas y rodeadas de escándalos".



Aunque todavía no hay fecha, según revela Fuentes, "sabemos que Pepo, como le dicen a Daire, le pidió la mano de una manera romántica antes del problema de salud de Máximo y luego con eso todo se dilató. Ella estuvo casada con Michel Young en 1990 y luego de una década se separaron. En 2001 se casó con Carlos Menem, con quien tuvo a Máximo, su único hijo. Pepo Daire es divorciado y padre de 5 hijos. Antes estuvo en pareja con otra argentina, Rossana Almeyda, que acusó a Bolocco de robarle a su marido, pero no es verdad, porque ya estaban separados. Ella ahora está con un tenista español (Feliciano López)".

Fuente: La Nación