"Acá hay demasiada carne bebé": La sensual foto de Lanzoni con su pareja

"Si estabas evaluando hacerte vegetariano, acá hay demasiada carne bebé", lanzó en tono de humor Miriam Lanzoni al pie de la publicación que cosechó miles de "me gusta" en cuestión de horas, en la que se la puede ver abrazada de espaldas junto a Christian Halbinger, su actual pareja.La actriz había tenido con el mismo un distanciamiento a principios del 2020, tras una infidelidad que, si bien estaba decidida a no perdonar, cambió de parecer y apostó nuevamente por su relación.En la foto se la puede ver con un conjunto deportivo con pose y cara muy sensual, mientras el empresario toma la foto, y con su mano izquierda colabora para que la imagen cobre mayor voltaje.Recordemos que luego de que la mediática reciba un video íntimo de Christian con otra mujer teniendo relaciones íntimas y trascienda a los medios y las redes sociales, Lanzoni por aquel momento estaba desarmada y se había expresado contundente al respecto: "Estoy destrozada. Nos mudábamos juntos ya. Iba a ser el papá de mi hija adoptiva. No quiero hablar nada ahora.... no quiero. Por favor entendeme, estoy quebrada en mil pedazos".