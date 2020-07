Flavio Mendoza vive un crítico momento a nivel económico ya que debió frenar sus actividades a causa de la cuarentena obligatoria. El rubro artístico es uno de los más afectados y como perteneciente al sector, vendió su departamento para obtener ingresos.



El artista manifestó que se habló con otros colegas que también buscan que se apruebe un protocolo de seguridad para poder regresar a los escenarios. "Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre", sostuvo firme en diálogo con "Polino Auténtico".



"En este país a la gente que da trabajo y produce la castigan. Tuve que vender mi departamento, que valió todo mi esfuerzo", expresó preocupado luego de informar que pidió créditos pero no se los otorgaron.



"Los artistas no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda?", declaró Mendoza. Y agregó convencido: "Tengo mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social, creo que la gente se está hartando. Yo la estoy pasando mal como todo el mundo pero hay gente que la pasa peor".



"Me duele en el alma cuando me llaman para pedirme algo y no sé qué decir", finalizó.