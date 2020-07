Stephanie Demner cautivó con su increíble bikini roja: "Se prende fuego"

Stephanie Demner es una de las argentinas que mayor repercusión genera en las redes sociales. La modelo es muy requerida por diversas marcas para que sea su rostro publicitario y se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram.En la mencionada plataforma digital, la joven tiene más de 1,1 millones de seguidores y en su último posteo lució una increíble bikini roja perteneciente a su nueva colección para una marca de ropa interior.La sensual postal recibió más de 67 mil "me gusta" y cientos de comentarios de sus seguidores, tanto famosos y no famosos, que no escatimaron en halagos para ella.Stephanie Demner tuvo que postergar su casamiento con Guido Pella por la pandemia. La pareja lleva más de dos años juntos y tenían planeado casarse este 2020 pero la pandemia del coronavirus los obligó a postergar ese evento tan importante en sus vidas. Sin embargo confirmaron que en 2021 darán el sí.Días atrás, en la revista Gente, Stephanie confesó: "El vestido de novia me lo compré en Los Angeles mucho antes de que Guido me proponga casamiento. Y ahora ya me da pena que no me lo pueda ver, porque es re lindo".