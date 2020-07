Wanda Nara hizo gala del ostentoso vestidor que tiene en su mansión de Milán

Wanda Nara captó la atención de sus seguidores y los medios de todo el mundo que están pendientes de cada posteo que hace la manager. Esta vez no fue un video con sus hijas jugando a maquillarse, sino que mostró el millonario vestidor que tiene en su casa de Milán.Allí se ve una incalculable cantidad de zapatos y carteras de todos los colores y modelos posibles. Por supuesto, de marcas como Gucci, Chanel, Versace, Saint Laurent, Dior y Vuitton, que son algunas de sus favoritas. Wanda Icardi es una compradora compulsiva de accesorios de lujo y desde que está instalada en París no se pierde detalle con los modelos que elige.Rápidamente, sus fanáticos le dejaron sus "me gusta", cosechando más de 160 mil en un par de horas. Incluso, muchos reconocieron que la artista había cumplido "el sueño de toda mujer" y la aplaudieron por eso."Que la vida te siga regalando tanto y más", "El verdadero quién pudiera" y "Sos una genia" fueron algunos de los comentarios positivos que recibió Wanda.Sin embargo, también hubo quienes lo consideraron como una provocación ante la grave crisis económica que afecta a muchas familias, por lo que decidieron expresarle su rechazo a la mujer de Icardi."Tanta gente sin trabajo y vos no dejas de ostentar... ¡Qué poca empatía!", "y yo desde marzo que ando con la misma ropa????", "Humildad, eso es lo que te falta".Cabe recordar que la rubia se encuentra instalada en París, Francia, tras el importante contrato que le acordó a su marido en el PSG.