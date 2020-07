Madre en época de coronavirus: "Es todo muy extraño", dijo Sabrina Garciarena

Sabrina Garciarena fue madre de Mía en medio de la cuarentena obligatoria. La llegada de su tercera hija junto a Germán Paoloski fue extraña y dificultosa ya que con la pandemia todo el proceso fue distinto.



En la actualidad, la actriz disfruta de su hogar con la nueva integrante de la familia, aunque reconoce que la situación es angustiante porque es incierto cuándo sus seres queridos podrán conocer a la pequeña.



"Es todo muy extraño aunque intento desdramatizarlo porque es algo que le está pasando a todo el mundo", expresó en un vivo de Instagram que hizo con Carolina Oltra. Y continuó: "Hoy por hoy, todos escuchamos de algún conocido o sabemos de alguien que está contagiado pero cuando estaba por tener, no. Nosotros teníamos más o menos 40 días de encierro, nos internamos en el (Hospital) Otamendi y todavía no había casos ahí. . . estaba un poco más tranquila. Quizás si me hubiera tocado parir ahora, sería diferente".



"La beba demanda mucha energía pero también tengo dos hijos más, que son chiquitos y tienen todo el tema del colegio en casa, sumado a que Germán está haciendo el noticiero en casa y soy su maquilladora, iluminadora, sonidista y demás; es agotador", enfatizó la artista de 36 años.



"Pasaron casi dos meses y no la conoce nadie. Para colmo, los primeros días me había agarrado una cosa de no querer acercarme al teléfono. Nosotros somos cinco hermanos y me llamaban todo el tiempo al igual que mi mamá. Para mí la videollamada es muy invasiva porque atendés y por ahí estás dando la teta o en pijama y te ven todos. Ahora ya me relajé", sostuvo Sabrina.



A su vez manifestó que cuando tiene un bebé "lo da todo": "Es cierto que con León, que fue el primero, las cosas me costaron y con Beltrán fueron más fáciles. Pero cada bebé es distinto y las cosas cambian mucho".



"El embarazo de Mía fue totalmente diferente y ahora las noches son raras, pero la verdad es que no me importa el cansancio ni nada porque es una época en la que te necesitan, dura poco y yo me entrego", concluyó.

