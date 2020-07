Mostró su vestidor y demostró que tiene "ordenadas hasta las tangas"

Hace algunos días, Silvina Escudero estuvo invitada vía video llamada a la Jaula de la Moda por Ciudad Magazine, y mostró parte de su casa: "Tengo un zapatero, un camarín y este es mi vestidor", señaló en la recorrida, mostrando el cuarto en donde se maquilla y se viste."¿Quién decoró eso gris y con ese toque de Tiffany?", preguntó Fabián Medina Flores."Yo. Estoy viviendo acá hace un año con mi novio y cuando nos mudamos le dije que este lugar era todo para mí, que no le correspondía ni un centímetro. Él tiene otro lugar, un placard, no le importa", comentó Silvina.Luego mostró cómo tiene sus prendas ordenadas muy prolijas, planchadas y dobladas. Todo exhibido para poder apreciar, colores, texturas y dibujos. Todo ordenado en perchas, cajones y estantes."Yo soy ordenada. De hecho, mis amigas me cargan porque tengo hasta las tangas ordenadas", confesó y mostró su variada colección de ropa interior.