¿Enfrentadas por un hombre?: El enojo de Capristo y la respuesta de Pampita

Carolina "Pampita" Ardohain volvió a la televisión y no tardó en generar polémicas. Luego del cruce con Mariana Brey, la conductora entrevistó a Gustavo Conti y la complicidad de la charla despertó los celos de Ximena Capristo."Me da la sensación de que Pampita le dejó la puerta abierta. Yo ya no sé qué creer porque está bien si le puso que es divina, que es una bomba; pero si se mensajearon por privado después del programa no sé. Sé que ella es una mujer casada hoy, pero no hace tanto que está casada", comentó la actriz.En el programa Los ángeles de la mañana, Pampita fue consultada sobre estas declaraciones. "¿Se enojó Ximena? Estoy felizmente enamorada, enamoradísima de mi marido. Que no se preocupe Ximena". Además, Pampita negó que se hayan hablado por privado. "No es verdad", manifestó.