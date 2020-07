Floppy Tesouro se filmó "para jugar" y no sabe "ni dónde está" el video íntimo

La modelo Floppy Tesouro estuvo en el programa Pampita Online, donde la conductora y el panel la indagaron sobre temas relacionados con su intimidad.Casi como en una charla de amigas, la DJ Puli de María quiso saber si Floppy alguna vez se filmó manteniendo relaciones íntimas. Y ella contestó con total naturalidad que lo hizo hace muchos años atrás."¿Existen en la nube?", insistió de María. "No, no existen. Se borra todo", respondió Floppy riendo, quien además contó que ella y su por entonces pareja se habían filmado con una cámara manual."Fue hace muchos años. Era adolescente y la verdad es que fue para ver si nos erotizaba un poco más la historia, para hacer algo diferente, qué se yo. Era para cambiar un poco la rutina", detalló la vedette."Fue hace muchos años. Era adolescente y la verdad es que fue para ver si nos erotizaba un poco más la historia?"Y ante la consulta de otra de las panelistas sobre si su marido, el arquitecto Rodrigo Fernández Prieto, se puso celoso ante aquella revelación ella fue contundente. "No es un tema hablado en mi casa porque es algo que pasó hace muchos años y los dos tenemos un pasado", respondió Floppy, quien tras una breve separación del empresario y padre de su hija Moorea, volvió a apostar a la pareja.Pampita, quien afirmó que en la intimidad de la pareja todo es válido, retomó el hilo de la conversación. "¿Qué hiciste con la grabación?", le consultó."Lo borré. No sé ni donde está", lanzó Floppy despreocupada. "Yo siempre trato de terminar bien con mis parejas, porque si alguien pasó por tu vida y en ese momento lo elegiste, lo mejor es quedar bien. No creo que alguna expareja busque generarme conflicto", concluyó.