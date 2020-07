Araceli González reveló qué la erotiza de su pareja

Araceli González charló desde su casa con La jaula de la moda, por Ciudad Magazine. Cuando le preguntaron qué puntaje le pone a su pareja, Fabian Mazzei, como amante, la actriz ni lo dudó. "¡Un 10", exclamó, sonriente.



Redoblando la apuesta, Mariano Caprarola quiso saber qué parte del cuerpo de su pareja la "erotiza" más. Sin dudarlo, Araceli confesó: "Me erotiza su pechito, es divino. . . Hermoso".



Además, reveló cuál es "el código" que tienen entre ellos para darse cuenta de que el otro quiere tener intimidad y, acto siguiente, activar. "Fabi es de dejarte mensajitos escritos, eso es muy amoroso y seductor. En el último tiempo, la vida le pegó un poco y no pudo hacerlo. Pero. . . ", contó, refiriéndose a la operación a la que tuvo que someterse luego de que le descubrieran un tumor en la boca.



Y siguió: "A mí me gustan también las prendas sensuales". Sin embargo, confesó que su pareja empezó la cuarentena "bastante golpeado". ¿Qué significa esto? "Y, que ahora estoy yo más abordándolo a él que él a mí", concluyó.

Fuente: Ciudad.com