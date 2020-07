Jésica Cirio respondió a las críticas por su "cambio de imagen"

Jésica Cirio quedó en el ojo de la tormenta luego del video que compartió en sus redes donde explicaba que no tenía coronavirus. Fue Jorge Rial quien junto a su panel analizaron la imagen de la conductora y aseguraron que "era otra". En una entrevista con revista Gente, Cirio aseguró que no le molesta lo que le digan.Respondiendo a la pregunta si le molestaban los comentarios con mala onda respecto a cómo lucía, respondió: "No, a mí cero, no me molesta. Le paso por arriba a todo el boludeo que pueden hacer. . . Son trolls".La esposa de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, afirmó: "Creo que ahí se juegan otras cosas puntualmente. Te ponés a investigar y son todas cuentas falsas con cuatro, cinco seguidores. La verdad que no me interesa lo que puedan decir, yo estoy muy tranquila", señaló la conductora de La Peña de Morfi".Consultada por su opinión sobre quienes son agresivos con los famosos en las redes respondió: "Es gente muy agresiva la que me ataca. Pero no me pasa en mis redes, al menos no es lo que veo. Sí en algunos portales y gente que es dañina. Mis seguidores me siguen porque les gusta mi vida saludable y lo que les transmito día a día, contagiados por hacer actividad física y llevar una buena alimentación. El resto que escribe cosas feas parte de cuentas falsas que no llegan ni a diez seguidores y no tienen foto. Ahí ves un poco y te das cuenta que pasa por otro lado".