Romina Malaspina reveló el traumático momento que vivió a los 10 años

Desde que comenzó como conductora del noticiero nocturno de Canal 26, Romina Malaspina volvió a pisar fuerte en la televisión, pero detrás de la fama y la gran exposición mediática que alcanzó por el osado top con el que se vieron sus pechos y que la dejó en boca de todos, hay una experiencia estremecedora que se encargó de revelar en diálogo con Ulises Jaitt: un acoso sexual que la marcó de por vida.En sus reiteradas visitas a los canales para defenderse de las críticas y también por diversas notas y móviles que quisieron hacerle, la influencer fue dándose más a conocer, y en su paso por El Show del Espectáculo se abrió del escándalo por su look y se sumergió en su historia de vida."A los diez años sufrí acoso sexual", le contó la exparticipante de Gran Hermano al conductor radial sobre un traumático episodio sucedido durante su infancia. En línea con su relato, la rubia detalló que se trató de un intento de secuestro en su barrio: "Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta y me llevaron a una casa".Según relató la actriz, logró salir de ese intento de captura porque justo apareció una señora en ese mismo lugar, por lo que pudo escaparse. "Fue muy feo y muy traumático, porque además yo era muy chiquita y en ese momento no había secuestros. Fue horrible, me acuerdo de todo, me quedó marcado", cerró conmovida.Cabe destacar que tiempo atrás la modelo ya había mencionado a través de sus redes sociales la difícil experiencia que vivió, e indicó en su momento que esto fue lo más "horrible que le pasó en su vida", ya que durante los meses posteriores al hecho le costó mucho volver a salir a la calle y trasladarse de su casa al colegio porque la ponía mal ver hombres mayores.Si sufrís o conocés a alguien que es víctima de violencia de género, comunicate con el 144. Es una línea telefónica gratuita que funciona durante las 24 hs de los 365 días del año en la República Argentina.