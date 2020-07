Coronavirus: Operativo de Salud en el edificio donde vive Belén Francese

Foto: Operativo de Salud en el edificio donde vive Belén Francese Crédito: Exitoína

Un operativo del plan DetectAR para ubicar a personas positivas por coronavirus se llevó a cabo en el edificio de dos torres donde vive la mediática Belén Francese, debido a la cantidad de casos positivos que hay en el complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo.



Días atrás Francese anunció que se había realizado el hisopado correspondiente tras su paso por el programa "El Precio Justo", el ciclo de Lizy Tagliani que desencadenó una oleada de contagios, incluida la de la conductora.



Desde ese momento, algunos vecinos la atacaron en las redes sociales asegurando que se paseaba por el edificio previamente a tener el resultado del análisis por Covid-19 que terminó dándole positivo.



Además de la mediática, en los controles del Plan DetectAR también les dio positivo el testeo a su marido, a un vecino de la ex vedette de unos 60 años (el único que está internado), el encargado, su mujer y su hijo, y tres empleados de la agencia de seguridad privada.



El miércoles se llevaron a cabo una serie de operativos, mientras que este jueves al mediodía se hizo una visita coordinada por el área de Salud de la Comuna 14.



Allí se contactaron con 60 de los 135 departamentos y por ahora se descartaron nuevos casos, ya que no realizaron hisopados.



Al trascender la furia de algunos de los vecinos, se conoció que los casos positivos confirmados son nueve.



El 30 de junio, se supo que Francese había dado negativo al nuevo test que le hicieron, y lo confirmó en las redes: "Felizmente puedo confirmar que soy Covid-19 negativa. ¡Estoy curada! Por lo cual me llena de alegri?a saber que voy a poder donar plasma y ayudar a muchos que lo necesitan. Me pone muy feliz esta noticia y sobre todo por todos los recuperados que hay en mi pai?s y en el mundo entero".



En declaraciones al programa "Nosotros a la Mañana", que se emite por El Trece, Francese indicó: "¿A qué punto llegamos que tengo explicar que el encargado estaba contagiado desde antes, y un compañero de seguridad? Esto es algo superior, mucho más grave, va más allá. Esa mediocridad de si tuve o no el barbijo. Genera bronca porque me están difamando, se hizo una bola de nieve de cosas tristes y feas, que no suman".



Respecto a una vecina en particular, que es la que la ataca a diario por medio de Twitter y la culpa de todos los males, dijo: "No la conozco, me pasó esto, no sé quién es, no por ningunear, yo hago teatro, estoy muy poco acá. Hay mucha gente que tuiteaba que no las conozco. Por ahí vieron el minuto de fama y aprovecharon". Si un vecino me viera haciendo una infracción, ¿no me diría nada a mí? ¿por qué iría a contarlo a la tele o a las redes? Es ilógico".