Video: Volvió a compartir su costado más erótico y cautivó a sus seguidores

La suspensión de las obras teatrales y espectáculos por el coronavirus obligó a las figuras de la farándula a buscar nuevas formas para desplegar sus talentos. Y así lo hizo Noelia Marzol quien a través de sus redes sociales comparte sus sensuales habilidades.En las últimas horas, la bailarina posteó un seductor video en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la joven realizó movimientos eróticos y osadas posturas.Con medias de red y tacos altos, la protagonista de "Sex virtual, una experiencia privada" se mostró deslizándose sobre una suave alfombra al ritmo de la canción "I'm Not The Only One" de Sam Smith.