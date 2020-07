A pura sensualidad, piensa la poscuarentena: Qué será lo primero que hará

Ximena Capristo se volcó a pleno en las redes sociales durante la cuarentena y se mantiene muy activa con sus fanáticos. En su cuenta de Instagram, la modelo y panelista superó el millón de seguidores.En su último posteo, la morocha mostró su enorme tatuaje en la cintura y dejó en evidencia su increíble abdomen trabajado. A su vez, le consultó a los cibernautas qué tienen pensado hacer cuando termine el aislamiento."Lo primero que hago cuando termina esta cuarentena es abrazar a mis amig@s, hermana y gente que amo y hace muchos días que no veo. Eso está más que claro. . . sería lo principal", escribió en el epígrafe.Y continuó: "Pero si tendrías que elegir algo que tenes ganas de hacer y no podes, ¿que sería?. Yo me tatuaría, por ejemplo ¿y vos?", consultó.