Kablan reveló qué extraña de Entre Ríos y que no sabe cómo se contagió Covid 19

Espectáculos Periodista entrerriano confirmó que tiene coronavirus

El periodista de Gualeguay, Paulo Kablan, confirmó que está aislado en la ciudad de Buenos Aires, en su casa, y que ignora cómo se contagió. "En el canal, ante casos que aparecieron, nos hicieron el hisopado a todos los conductores. En mi caso fue el jueves pasado hasta que el lunes me llamó el médico y me lo comunicó. No sentí nada ni tengo ningún síntoma. No sé cómo me contagié", apuntó.De buen humor, pese a todo, Kablan manifestó que no ve las horas de poder viajar a Gualeguay. "Extraño ir a comerme un asado con mis hermanos y los amigos", se sinceró en diálogo con Radio Gualeguay.