Belén Francese: "Me llena de alegría saber que voy a poder donar plasma"

Belén Francese fue una de las contagiadas en el programa de Lizy Tagliani. Se sumó a la lista de Miguel Ángel Cherutti, la propia conductora y otros trabajadores de la televisión. Después de siete días, la actriz pudo dar una buena noticia.



"Hoy felizmente puedo confirmar que soy Covid-19 negativa. Por lo cual me llena de alegría saber que voy a poder donar plasma y ayudar a muchos que lo necesitan. Ahora esperando los resultados de mi pareja. Gracias infinitas a todos por tanto amor", expresó efusiva y alegre en Twitter.



Hace unos días, Francese reveló el problema que tuvo con los vecinos y la administración de su edificio por mensajes intimidantes. "Señorita Belén Francese. Por la presente le hacemos saber que, conforme a registros fílmicos que obran en nuestro poder (obtenidos de las cámaras instaladas en los espacios comunes del consorcio), tanto usted como la persona que la acompañaba estuvieron usando el sector de juegos de niños y el sector plaza para una sesión de fotos, por un período de más de una hora, siendo que se encuentra prohibida expresamente la habilitación y el uso de espacios comunes del edificio (conforme la normativa vigente emanada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo Nacional), y no estando incluida en ninguna de las excepciones que dicha normativa contempla".



"Se le informa que en consecuencia se procede a aplicar las multas correspondientes por estar transgrediendo las normas del Consorcio", concluyó el comunicado.



A continuación, la actriz salió a defenderse a través de sus redes sociales: "Gente bruta e ignorante la cholula conventillera vecina 1 o 2. Mal informada/s que no se ¿Quienes son?? Da la cara o den. ¿Le aclaro delivery me lo mandan en helicóptero? Y el encargado y su compañero. Ya estaban contagiados de antes. Besos y hagan algo por sus vidas".

Fuente: El Trece