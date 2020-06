Once Directores: esta noche, estreno de producciones de Maximiliano Schonfeld

se verá esta noche desde las 23, por la pantalla de Elonce.

"Estreno mundial", por Once Directores

Sombra Grande

Luminum

Jesús López

Una nueva emisión del ciclo Once Directores, dedicado a los realizadores audiovisuales de la región,También se puede ver los sábados a las 21.30.Maximiliano Schonfeld nació en Crespo, en 1982, estudió cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba y luego se graduó en la ENERC. Fue asistente en películas de Santiago Loza e Iván Fund, y realizó los cortometrajes Esnorquel (2005), Entreluces (2006, BAFICI 2007) e Invernario (2010, BAFICI 2011).Dirigió tres largometrajes aclamados por la crítica, los cuales fueron filmados en Entre Ríos: Germania (2012), La helada negra (2015) y La siesta del tigre (2016). Con esta última película se consolidó en el país y el extranjero.Once Directores emitirá este martes, escenas de los proyectos en proceso de Maximiliano Schonfeld. Se trata de Sombra Grande, Luminum y Jesús López, todas realizaciones rodadas en Entre Ríos."Sombra grande" es un rescate poético audiovisual de la cultura chaná. La realización busca dejar un testimonio de los Chaná a través de la voz de Jaime y darle una imagen sensorial a un pueblo que se creía extinguido. El proyecto Sombra grande fue realizado en el marco del Programa Plataforma Futuro, del Ministerio de Cultura de la Nación.La lengua chaná es una de las primeras del Río de la Plata ¿Pero cómo darle forma a un pueblo del cual solo queda una voz a punto de desaparecer? En este sentido, la propuesta apunta a crear una obra documental experimental para generar un mundo imaginario a través de la poesía y el cine, desde la búsqueda de las raíces más profundas de la provincia de Entre Ríos, se indica enEl documental Luminum refiere a la aparición de luces en la ciudad de Victoria, donde precisamente se encuentra el Museo del OVNI. "Hace mucho tiempo que siento curiosidad por las creencias de las personas en ese tipo de luces. Me interesa el vínculo de la gente con esa experiencia más que las lucen en sí. Entonces tomé cuatro personajes, personas reales, entre ellas la investigadora Silvia Pérez Simondini y su hija Andrea, y construí dos historias alrededor de un evento muy importante de avistamiento que se hace en Victoria una o dos veces por año", afirmó Schonfeld."Jesús López", del crespense Maximiliano Schonfeld, participa como guionista la escritora Selva Almada, nacida en Villa Elisa.La película cuenta con la dirección de Schonfeld, guión de Maximiliano Schonfeld y Selva Almada y producción de Georgina Baisch y Cecilia Salim.La sinopsis indica que "Abel es un adolescente sin rumbo en una aldea del interior de Argentina. Jesús López era su primo y murió en un accidente de moto. Abel toma su lugar y el entorno de Jesús López, al principio, se deja seducir por la idea del doble. Pero con el paso de los días empiezan a incomodarse. Sin embargo Abel no está dispuesto abandonar tan fácilmente esa vida prestada".