Resonante separación: Cómo sería la división de bienes entre Tinelli y Valdés

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes continúa siendo uno de los temas del momento. Para algunos, una situación que solo faltaba confirmar, para otros, toda la una sorpresa. Este lunes, Ángel de Brito dio detalles de la ruptura, y la abogada Ana Rosenfeld contó qué le correspondería a cada uno.



El periodista arrancó su programa de este lunes hablando, como era esperado, de la comentada separación de Tinelli y Valdes luego de ocho años de relación y un hijo en común. Para explayarse sobre el tema y explicar cómo sería la división de bienes, Ana Rosenfeld salió al aire a través de una videollamada y explicó: "En el caso de convivencia, salvo que vos pudieras acreditar una sociedad de hecho, que no creo que este sea el caso, lo único que le corresponde a la mujer conviviente -de más de dos años- es lo que se llama "compensación económica". Y, por supuesto, teniendo en cuenta que tienen un hijo en común, todo lo que tiene que ver con la cuota alimentaria", explicó la abogada.



Consultada por De Brito sobre qué sucede con las empresas, teniendo en cuenta que varias por partes de los dos, surgieron durante su relación, la letrada dijo: "La palabra "garancialidad" literalmente no existe en la convivencia, gracias que existe la "compensación económica"', que significa mantener el estándar de vida que surge producto de empobrecimiento que sufre cada uno de los convivientes cada una de las partes", indicó, aunque aclaró que posiblemente el caso del conductor y la empresaria no sea este.



"En lo único que no va a poder estar ausente Marcelo es en la cuota alimentaria", remarcó Rosenfeld, además de elogiar el perfecto accionar que el conductor de ShowMatch ha tenido toda su vida con sus ex parejas y los hijos que ha tenido con cada una, por lo cual descartó que pudiera generarse algún problema respecto a Lorenzo (6). "A Guillermina no le va a faltar nada, y a su hijo tampoco", aseguró la abogada, que trabajó en la separación de Tinelli y Soledad Aquino, madre de Cande y Mica Tinelli.



Por otro lado, De Brito brindó más información sobre la separación, y sorprendió al hablar de la posibilidad de una reconciliación. "Están en crisis hace bastante tiempo. No es ni siquiera de la cuarentena. Venían con reclamos de pareja. Pasaron muchas cosas, la remaron, estaban en un tira y afloje. Este fin de semana decidieron tomar caminos separados, en buenos términos", arrancó el jurado del Bailando.



Sin embargo, el conductor, quien contó que habló tanto con Marcelo como con Guillermina, comentó: "Según lo que hablé con ellos, no descartan en algún momento volver. Decidieron interrumpir la relación para ver qué pasa cada uno por su lado, y para evitar los roces permanentes".



"Veremos cómo seguimos más adelante", le dijo Tinelli. Por su parte, la modelo le manifestó a través de mensajes: "La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir, y vamos a transitar esta separación con mucho amor y respeto como fue nuestra relación. Mi mensaje es el mismo que el de Marcelo, y no sólo le voy a desear lo mejor porque es el padre de Lorenzo sino porque también es una gran persona".

