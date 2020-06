Samanta y Damián finalistas: ¿Quién será el ganador de Bake Off?

Finalmente llegó a Bake Off la primera parte de la gran final. Luego de una extensa trayectoria, la nueva edición del reality pastelero entra en su última etapa, y el público aguarda con ansiedad descubrir quién se convertirá en el gran ganador, o ganadora. A la noche del domingo llegaron los últimos tres concursantes, Samanta, Damián y Agustina, que debieron someterse a la mirada de Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis a lo largo de dos nuevos desafíos.



La anfitriona del ciclo, Paula Chaves, les dio la bienvenida a los participantes y sin muchos rodeos les informó sobre el primer desafío, que fue el creativo. El jurado anunció que lo que debían realizar era una esfera de chocolate, que al momento de volcar una salsa caliente debía derretirse para revelar un postre en su interior. Samanta confesó que "le gustaba" la idea, mientras Betular advirtió sobre las dificultades de la prueba, y agregó: "Un postre esfera, tiene que tener intriga sobre qué es lo que tiene adentro, eso es lo lúdico que genera este tipo de postres". Por último, Pamela detalló la importancia de "jugar con la sorpresa del comensal" al momento de ver su interior.



Con solo una hora para cumplir la prueba, los concursante empezaron rápidamente a trabajar. Samanta preparó un huevo metálico en honor a su hermano que es herrero. Agustina admitió que el desafío era complicado, pero reconoció llevarse bien con el chocolate. En la mesa opuesta, Damián se mostró muy concentrado y reconoció: "Hay nervios porque en una hora hay que hacer muchas cosas".



Al momento de las presentaciones, los tres estaban nerviosos. El primero en pasar fue Damián, que luego de verter el chocolate caliente vio cómo el huevo se deshacía. "Pensaba que se iba a abrir de otra manera y lucir diferente" reconoció, pero muy tranquilo, Christophe le dijo: "Lo lograste b. Es un poco calórico, pero pasa bien, hay sabor, el caramelo está perfecto. El bizcocho también, sos un digno finalista. Te felicito". Agustina estaba muy preocupada ante la posibilidad de que su chocolate no se abriera, pero eso por suerte no sucedió, y en la devolución, Betular comentó: "Me gusta, hay como una sinfonía de sabores. El chocolate blanco es un poco más dulce, me hubiera gustado un poco como de detalle, un poco más grueso, pero en líneas generales el postre está muy rico". Por último, Samanta sorprendió con su preparado y se llevó los elogios del jurado, y Pamela consideró: "La esfera se veía muy linda. Era como impactante, me gusta la idea de la tarta con peras, me faltó un poquito más de canela. Pero me gusta la combinación de texturas y sabores."



En el desafío técnico, la prueba consistió en hacer una torta Ópera, compuesta por diez capas. "Parece imposible, está muy complicado el tema" reconoció Samanta, a la vez que Damián y Agustina tomaban apunte de la preparación. Christophe destacó la importancia de trabajar "con una idea de simetría", y Betular dijo que una vez que se baña en chocolate, la torta "no da segundas oportunidades".



Los concursantes expusieron sus tortas y la devolución del jurado fue muy estricta. Christophe consideró que la de Samanta parecía "un sandwich de miga", pero destacó que "el sabor estuvo muy logrado". En cuanto al trabajo de Damián, el jurado notó algunas desprolijidades en los gruesos, y consideraron que había un exceso de chocolate. Por último, sobre la de Agustina sostuvieron que hubo "problemas con el café". En ese desafío técnico, el tercer puesto lo obtuvo Damián, el segundo Agustina y el primero Samanta.



Finalmente llegó la instancia de los anuncios y Paula Chaves comunicó la decisión del jurado: Damián y Samanta, a la final. Agustina quedó eliminada, pero lejos de entristecerse, celebró su paso por la carpa. "Tengo la tranquilidad que di todo, estoy sumamente agradecida con todo lo que me dio este programa. Estoy muy feliz por la gente que conocí, la seguridad que me llevo. No me siento perdedora, siento que acá lo único que hice fue ganar. Ahora a seguir adelante y aprendiendo", concluyó la participante.