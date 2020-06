Scarlett Johansson se quejó de la exigencia de Hollywood por los actores flacos

La actriz neoyorquina Scarlett Johansson, una de las más cotizadas del cine de Hollywood, se quejó de la presión que ejerce la industria respecto del físico de los y las intérpretes, a quienes exigen permanecer siempre delgados, destacó hoy la agencia Europa Press.



Según la estrella del universo cinematográfico Marvel, "siempre hubo presión sobre los actores para mantenerse delgados, y hay un peso que a mí me gusta mantener porque es saludable, pero hay una forma de mantenerlo y otra que no es para nada saludable", relató en una entrevista concedida a la publicación Candis Magazine.



"Siempre hubo presión en ese sentido -apuntó-. Hay una escena en una de mis películas favoritas, 'La malvada', en la que Bette Davis da vueltas alrededor de la habitación, terriblemente molesta por algo; toma un bombón, lo deja, lo vuelve a tomar, lo deja de nuevo. Finalmente se rinde y se lo come, pero solo después de una gran lucha. Incluso en aquel entonces, había presión. Y ahora es mucho peor."



Johansson explicó que no comenta qué hacen otras personas, "pero para mí, soy demasiada paranoica sobre mi propia salud como para tomar el camino de los trastornos alimenticios. Prefiero mantenerme en forma de manera natural", reivindicó. (Télam)