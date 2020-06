Video: Se probó ropa frente al espejo y acaparó la atención de sus seguidores

Mientras cumple con la cuarentena, la vedette uruguaya, Mónica Farro, no para de deleitar a sus seguidores de Instagram con videos y fotos de sus ejercicios matutinos.Y en esa oportunidad, con un conjunto de lencería negro, se dedicó a probar si le entraba la ropa.La mediática se cambió varias veces frente al espejo y lo dejó registrado en un video: "Pasados los 100 días de cuarentena, probando que la ropa siga quedando bien", escribió.Poco antes también reflexionó: "Pensar que en la semana que se contrajo el covid-19 en el programa de Lizy yo fui invitada. Por diferentes motivos no pude asistir y me quedé con mucha pena, me dio tristeza y lamente no estar porque era un programa al cual quería ir a jugar, de todas formas me citaron para la semana siguiente cosa que después cancelaron por este tema. Ahí te das cuenta que no siempre las cosas salen como uno quiere, pero Dios tiene un por qué para todo y con el tiempo lo ves. Hoy le agradezco no haber podido ir esa semana", manifestó.