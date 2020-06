Sergio Lapegüe mostró su casa: "Mi mujer no me aguanta más"

Bajo la atenta mirada de los asesores de imagen Mariano Caprarola y Fabián Media Flores, el diseñador Claudio Cosano y el conductor, Horacio Cabak, Lapegüe fue mostrando diferentes atuendos que sorprendieron a todos. Y también de lo que pasa en su casa en estos días muy difíciles para todos con su mujer.

Sin inmutarse, el comunicador descolgó de un perchero móvil un saco naranja y azul, súper llamativo. Después tomó otro un poco más discreto, aunque no del todo ya que era azul y verde."Me gustan las camisas bien ajustadas, los jeans ajustados también", contó."Están buenos para los shows de mi banda", alcanzó a decir el periodista en relación a su grupo de rock, llamado la LapeBand. Después, y a modo de chiste, se puso una gorra con rastas, que decía Jamaica, muy al estilo Bob Marley, y despertó las risas de todos.Mostró, además, un saco verde esmeralda con dos bolsillos y medias muy coloridas. "Compro medias de a tres y las voy combinando", dijo a modo de excusa Sergio."¿Cómo llegan estas prendas a tus manos? Es un vestidor muy ecléctico", opinó Medina Flores. Pero después, exhibió un saco rasado, en color negro, muy elegante. Y más tarde sorprendió a todos al tomar un par de zapatos abotinados, en color blanco."No le doy mucha bola a la ropa. . . Me gustan las camisas bien ajustadas, los jeans ajustados también", explicó. "Volvería al estudio con este saco coral y con este pañuelo", dijo mientras mostraba el equipo elegido para regresar a conducir desde el piso, lo que ocurrió en el día de ayer.Y después sorprendió: "Este es mi nuevo emprendimiento. Estoy haciendo zapatillas con la imagen de Elvis Presley, bien rockeras", dijo poniendo frente a cámara el calzado de cuero blanco.Después, los especialistas en moda le prepararon dos equipos. Uno de traje con chaleco y botitas. Y el otro, más rockero, con tapado, chaqueta con tachas en negro y plata y camisa negra. Al verlos, Lape exclamó: "A mí me encanta como se visten ustedes".