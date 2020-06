Jésica Cirio mostró el momento en el que Insaurralde se reencontró con su hija

Las últimas semanas no fueron nada sencillas para Jésica Cirio. Su marido, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, permaneció 12 días internado en el Hospital Municipal de Lavallol tras haber dado positivo en el test de coronavirus. La preocupación no era menor en la familia, dado que el funcionario es paciente de riesgo a raíz de sus afecciones de salud anteriores.Sin embargo, después de pasar un par de días con fiebre alta, el funcionario comenzó a reaccionar favorablemente al tratamiento con plasma de recuperados de COVID-19 al que fue sometido. Y, finalmente, el pasado miércoles 24 de junio pudo volver a su casa, donde tanto su mujer como su hija Chloé, de dos años, lo esperaban con ansiedad."Te esperamos mi amor", había escrito Cirio en una de sus historias de Instagram, minutos después de que su marido abandonara el hospital. Y, apenas la ambulancia estacionó frente a su domicilio para dejar a Insaurralde, subió una foto con una palabra que simbolizaba su sensación de alivio: "Llegó".Después, la conductora compartió unas tiernas fotos de su hija, que acompañó con un texto en el que ambas le daban la bienvenida a Martín. "Papá volvió a casa y por acá es todo felicidad y agradecimiento. Fueron días difíciles pero nunca dudamos que todo iba a salir bien. Feliz de tenerte con nosotras de nuevo @minsaurralde_, sos un ejemplo para Chloé y también para mí porque nadie luchó tanto como vos. Te amamos. Gracias a todos ustedes por estar pendientes de mi familia en estos días, los sentimos muy cerca. Gracias por el amor y los buenos deseos", escribió Cirio.Sin embargo, este viernes, Insaurralde decidió compartir un momento muy íntimo de la familia, que tenía que ver con el preciso instante en el que él sorprendía a su hija y le daba, por fin, el tan esperado abrazo. Y Jésica, emocionada, no dudó en compartir el video junto a una frase que decía: "El reencuentro más esperado, los amo con mi vida entera".En las imágenes se ve al funcionario con la nena en brazos. Y, mientras él la besa, se escucha la voz de Jésica, quien pregunta: "¿Estás contenta con papucho? ¿Cuánto lo extrañaste?" Entonces, cuando Chloé le dice algo así como que lo había extrañado porque había ido a "trabajar", Insaurralde le dice: "¿Me extrañaste? Ya está papá. ¿Estás contenta de que volvió papá?".Sin embargo, como toda criatura de esa edad, Chloé no deja ni que su padre se aclimate y le dice: "Vamos a jugar". Y ahí se ve cómo Martín va corriendo por un pasillo hasta llegar al cuarto de su hija, donde la niña lo hace sentar en una pequeña mesita infantil y le empieza a dar unos muñecos.Cabe recordar que, luego de que el funcionario confirmara que su hisopado había dado positivo, Jésica debió ser sometida también a un test de coronavirus por precaución. Pero, finalmente, comunicó que su estudio había dado negativo. No obstante, teniendo en cuenta que Insaurralde había sufrido cáncer entre los años 2011 y 2014, se mostró muy angustiada por la salud de su esposo. Pero siempre se preocupó por dar un mensaje alentador."Martín está siendo atendido por los médicos y profesionales, y tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y vamos a salir adelante. Yo me siento bien, estoy muy bien. Chloé está bien. Estamos siguiendo el protocolo correspondiente y esperando", dijo Jésica luego de que su marido fuera internado y ella sometida a un aislamiento preventivo junto a la niña. Ahora, por fin, los tres pudieron reencontrarse.