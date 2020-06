Lizy Tagliani derrotó al Covid 19: "Era muy poca la carga viral que tenía"

Tras la polémica generada por el foco de contagios que se inició en su programa El Precio Justo, Lizy Tagliani dio negativo en el segundo test de coronavirus y derrotó al virus que tiene en jaque al mundo.



La noticia fue revelada en vivo durante el noticiero de Telefe y posteriormente realizó un posteo en las redes sociales. "Era muy poca la carga viral que tenía", expresó durante el programa.





"Gracias a todos por acompañarme a mis vecinos y amigos por cuidarme y mimarme a todos los que se preocuparon por mi? mi segundo hisopado dio negativo y por el nuevo protocolo ya estoy oficialmente curada no hacen falta dos. La semana que viene me sacare sangre para ver si cree anticierpos y si puedo donar plasma. Gracias de corazón", expresó Lizy Tagliani en la publicación en Instagram.



Días atrás, la conductora había dialogado con el noticiero que conducido por Germán Paoloski, donde contó qué sentía al provocarse un foco de coronavirus en El Precio Justo.



"El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora", había dicho la humorista.