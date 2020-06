Barby Silenzi, su beba y un video por el que le llovieron las críticas

Barby Silenzi y El Polaco se convirtieron en papás de Abril el pasado 1 de junio. Su primera hija juntos llegó al hogar y fueron recibidas por sus hermanas Elena y Alma. La bailarina comparte el día a día de la bebé, que ya es una pequeña influencer.Sin embargo, un video que subió Barby de Abril con su abuela no generó la reacción esperada en sus seguidores, ya que la pequeña que aún estaba en brazos de su abuela sin la protección necesaria en medio de la pandemia por coronavirus."Yo me duermo con la abu @mari.aaimo", escribió Barby junto a tierno video, pero entre los comentarios de amor, se hicieron presente las fuertes críticas. "Perdón, ¿no estamos en cuarentena?", "¿Por qué no se pone barbijo la abuela?", "¿Vive con ellos?", "Barbijo, por favor, a la abuela. No la dejes que hable sin barbijo", "Si viola la cuarentena, denunciá", "Estamos en cuarentena. ¿Qué hace la abuela ahí? ¿Porque sos conocida? Porque famosa no sos. Hacen lo que se le da las ganas.". "La beba es hermosa, pero estamos en cuarentena. ¿Cómo puede ir a visitarla?", "¿Y la cuarentena?" y "Claro, ¿no estamos en cuarentena? Es cualquiera", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación.