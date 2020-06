Video: Nicole Neumann daba una entrevista y le estornudaron cerca

Desde que la pandemia del coronavirus llegó a la Argentina, Nicole Neumann hizo pública su preocupación. Si bien la modelo sale de su casa para dar el presente en el programa Nosotros a la mañana, toma todas las medidas preventivas necesarias para no contagiarse. A su vez, asegura que no sólo se cuida por su salud, sino también por la de sus hijas. Sin embargo, el jueves fue protagonista de un incidente que produjo su total indignación.La gente del programa "Hay que ver" que tiene a José María Listorti y a Denise Dumas como conductores, se dirigió a la puerta de "Nosotros a la mañana" para conseguir una nota con Nicole Neumann. Mientras la blonda hablaba de los casos positivos de Covid-19 en el programa El Precio Justo, sufrió un inconveniente.Un hombre pasó a pocos centímetros de ella y estornudó. Si bien tenía barbijo, el hecho preocupó mucho a la ex de Fabián Cubero. Tanto que la dejó sin palabras y la entrevista sufrió una prolongada pausa. Todavía no se sabe si el estornudo fue un chiste de mal gusto."Horrible el gesto, ya después veremos quién fue", dijo Nicole Neumann. El reportero, agregó: "La verdad, cualquiera lo que acaba de hacer".Así fue como la modelo hizo una dura comparación: "Es como el que entra al aeropuerto de Estados Unidos y dice que tiene una bomba".José María Listorti contó: "Nicole nos pidió los videos de la nota para hacer un reclamo en la productora, esto va a traer consecuencias".De esta manera, Lourdes Sánchez le pidió su versión a la modelo, quien le contestó horas más tarde: "Fue de muy mal gusto. Yo tengo tres hijas y me cuido mucho para no contagiarme".